محكمة النقض ترفض 4 طعون من مرتضي منصور حول "سب وقذف" الخطيب

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت محكمة النقض 4 طعون مقدمة من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة القلعة البيضاء.

وشدد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن محكمة النقض رفضت 4 طعون تقدم بهم مرتضي منصور، بعد الأحكام التي صدرت ضده مؤخرًا.

وأكد عثمان أن نيابة الشؤون الاقتصادية أحالت مرتضي منصور في 14 يوليو الجاري للمحاكمة، والتي ستكون أولى جلساتها في الثلاثون من الشهر الجاري، بعد الشكوى التي قُدمت ضده للنائب العام بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وكتب مستشار المارد الأحمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محكمة النقض تقضي برفض أربعة طعون للمحامي مرتضى منصور فى أحكام صادره ضده بالغرامة لصالحنا في قضايا سب وقذف".

محمد عثمان، مستشار الأهلي القانوني

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت الطعن المقدم من مرتضى منصور، على الحكم الصادر بعزله وزوال صفته من منصبه في الزمالك.

الجدير بالذكر أن رئيس القلعة البيضاء المعزول قد تعرض لعقوبة السجن لمدة شهر واحد، بعدما قام بالإساءة لرئيس القلة الحمراء.