اليابان تحقق أكبر فوز في كأس العالم للسيدات 2023

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الأول لسيدات اليابان أكبر فوز حتى الآن في النسخة الحالية بطولة كأس العالم للسيدات

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وفاز منتخب اليابان للسيدات علي نظيره زامبيا بخماسية نظيفو، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023.

أهداف مباراة اليابان و زامبيا في بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023

وأنهى المنتخب الياباني للسيدات الشوط الأول، متقدماً بفضل هدف ميازاوا 43 بالدقيقة، قبل أن تضاعف تاناكا النتيجة 55.

وأضافت ميازاوا الهدف الثاني لها والثالث لفريقها في الدقيقة 62، ومن ثم أتى الهدف الرابع بفضل إيندو بالدقيقة 71.

وختمت يوكي مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع 90+11.



وبتلك النتيجة حصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط له ضمن كأس العالم للسيدات 2023، بعد فوز كبير علي زامبيا بخكاسية نظيفة.

مواعيد مبارايت اليوم في كأس العالم للسيدات كرة القدم woman world cup 2023

الولايات المتحدة ضد فيتنام، فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

زامبيا ضد اليابان، فى تمام الساعة العاشرة، مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

إنجلترا ضد هايتي، فى تمام الساعة الثانية عشرة، مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدنمارك ضد الصين، فى تمام الساعة الثالثة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

يذكر أن اختتمت لقاءات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 202، التى تستضيفها دولتا أستراليا ونيوزيلندا، حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

نتائج مباريات اليوم الثاني في كأس العالم للسيدات woman world cup 2023





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