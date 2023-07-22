الهلال السعودي يدرس التعاقد مع مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الهلال السعودي عن التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأزمة الأخيرة بين اللاعب وناديه.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الهلال دخل المنافسة بقوة بجانب ريال مدريد للتعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن الزعيم السعودي مستعد لتقديم عرض مالي كبير من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتقدم الأزرق بعرض بقيمة 400 مليون يورو لمدة موسمين لإقناع مبابي.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يرغب في الحصول على اللاعب من البي أس جي مقابل 200 مليون يورو، حيث يرغب في شراء عقده، والمتبقى به موسم واحد، لتكون إجمالي الصفقة 600 مليون يورو.

وشددت على أن إدارة الهلال منفتحة للغاية على فكرة التعاقد مع الدولي الفرنسي ليكون خير بديل لصفقة ميسي والتي لم يستطع الفريق السعودي في تحقيقها، بعدما أبدى الدولي الأرجنتيني رغبة قوية في الانتقال للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

وكان مبابي قد أبدى رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد خلال الموسم المقبل، بعدما فضل تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي على الانتقال للملكي.