منتخب مصر للناشئين يتفوق على مالي ويتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حجز منتخب مصر تحت 16 سنة ناشئين بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميًا، بعدما نجح في الفوز على منتخب مالي في نصف نهائي بطولة إفريقيا بنتيجة 66-58.

والتقى منتخب مصر بنظيره المالي في الثالثة عصر اليوم السبت، في نصف نهائي بطولة إفريقيا، التي تستضيفها تونس في الفترة الحالية.

وقدم منتخب مصر أداءً قويًا في المباراة، رغم قوة المنتخب المالي، ولكنه نجح في إنهاء الشوط الأول متفوقًا بنتيجة 29-25، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 66-58.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في تركيا، حيث يقضي نظام بطولة إفريقيا بتأهل البطل والوصيف إلى كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين، كل من: محمد وائل – رامي مجدي – أنس عبد المطلب – علي عسران – أمير مجدي – نور الصاوي – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلواني – أحمد ربيع – أحمد فادي – عمر عصام.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحي مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إداري، زياد والي إداري، وليد عبد الوهاب علاج طبيعي، محمد غانم الفلاح علاج طبيعي، محمود الكوارشي مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.