الاتحاد السعودي يضم  صالح العمري رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي ، التعاقد مع صالح العمري لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجارية.

ونشر حساب الاتحاد السعودي على حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بيان صحفي بخصوص صفقة صالح العمري قائلا:" يٌعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة الاستاذ أنماربن عبد الله الحائلي مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمده 3 مواسم .

أضاف البيان الصحفي :" تمت مراسم التوقيع في معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة الطائف ".

أتم البيان الصحفي :" ورحب رئيس مجلس الإدارة باللاعب متمنيًا له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة المقيلة لاسعاد الجماهير الاتحاد الوفية .

ومن المقرر ان يستمر اللاعب لمدة 3 مواسم مع صفوف الاتحاد السعودي حتي صيف 2026 مع كتيبة النمور.

انهي الاتحاد السعودي تدريبات الصباحية في المعسكر الذي يٌقام حاليًا في الطائف إستعدادًا للموسم الجديد.