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الاتحاد السعودي يضم  صالح العمري رسميًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي ، التعاقد مع صالح العمري لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجارية.

ونشر حساب الاتحاد السعودي على حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"  بيان صحفي بخصوص صفقة صالح العمري قائلا:"  يٌعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة الاستاذ أنماربن عبد الله الحائلي  مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم  لمده 3 مواسم .

 

أضاف البيان الصحفي :" تمت مراسم التوقيع  في معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة الطائف ".

 

أتم البيان الصحفي :" ورحب رئيس مجلس الإدارة باللاعب متمنيًا  له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة  المقيلة لاسعاد الجماهير الاتحاد الوفية .

 

ومن المقرر ان يستمر اللاعب  لمدة 3 مواسم مع صفوف الاتحاد السعودي حتي  صيف 2026 مع كتيبة النمور.

انهي الاتحاد السعودي تدريبات الصباحية  في المعسكر الذي يٌقام حاليًا في الطائف إستعدادًا للموسم الجديد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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