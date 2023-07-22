البنك الأهلي يعلن تعاقده مع مدبولي رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي البنك الأهلي، مساء اليوم السبت، تعاقده مع أحمد مدبولي لاعب خط وسط الفريق الأول بالإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

أحمد مدبولي في البنك الأهلي

وأكد البنك الأهلي في بيان له ضم لاعب خط وسط الإسماعيلي أحمد مدبولي في صفقثة غنتقال حر بعد أن وقع على عقد مدته 4 مواسم قادمة بداية من الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن نجح أحمد مدبولي في قيادة الإسماعيلي بالبقاء بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد بعد منافسة شرسة مع أندية غزل المحلة والداخلية وأسوان وحرس الحدود.

وكان الإسماعيلي ضمن فريق الإسماعيلي رسمياً البقاء فى الدورى الممتاز بعدما وصل للنقطة 35 هذا الموسم، وذلك بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وبعد هذا اللقاء احتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 332 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.