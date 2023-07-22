رباعي سلاح السيف المصري في الدوري الرئيسي لبطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب المصري لسلاح السيف رجال في التأهل بجميع لاعبيه وهم:

زياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز ومحمد عامر للدور الـ 64 الرئيسي ببطولة العالم في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات.

وتستضيف بطولة العالم لسلاح السيف مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وكان زياد السيسي قد تأهل لدور الـ 64 الرئيسي مباشرةً بصفته المصنف رقم 12 عالميا.

بينما لعب باقي اللاعبين الأدوار التمهيدية، فقد استطاع مدحت معتز التأهل لهذا الدور بعد الفوز في 6 مباريات في دور المجموعات، بينما تأهل محمد عامر لهذا الدور بعد الفوز في كل مبارياته بدور المجموعات .

وتأهل أدهم معتز لهذا الدور بعد الفوز على ديفيد فرامجارزتس لاعب إسرائيل بنتيجة 15-12 في دور الـ 64 التمهيدي .

بعثة المنتخب المصري لسلاح السيف

وكان نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني وعضو مجلس إدارة الاتحاد ميرفت حسنين، قد ترأس الثنائي بعثة المنتخب المصري لسلاح الشيش.

كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

بينما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي، فيما يشرف على فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.