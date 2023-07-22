شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف لحراس الزمالك: البطولة العربية عودة للثقة ومفيش مكان محجوز لحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع ثنائى حراسة المرمى محمد صبحى ومحمد عواد، قبل المشاركة فى البطولة العربية، المقرر إقامتها فى السعودية بداية من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ووفقا لمصدر فى الزمالك، عقد عبد المنصف جلسة مع حراس مرمى الزمالك، وأكد لهم أن الموسم المنقضى انتهى بحلوه ومره، وأن البطولة العربية بداية لموسم جديد، وستكون المشاركة للحارس الأفضل، موضحًا أنه لا يوجد لاعب يحجز مقعدا أساسيا فى التشكيل.

وأضاف "أوسة" حديثه لحارسى الزمالك، أن من يرغب فى المشاركة عليه أن يصب تركيزه على تطوير مستواه، والالتزام فى التدريبات، ويتحلى بجميع المواصفات المؤهلات التي تدفع المدرب لاختياره للمشاركة.

وأكد عبد المنصف لصبحى وعواد أن الموسم الماضى شهد ضغط مباريات كبير، ما أدى لعدم القدرة على منح الفرصة للتغيير فى مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن المدرب دائمًا يبحث عن اللاعب الأجهز للدفع به، ولا يوجد حارس أول وحارس بديل.

ويستعد الزمالك للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى السعودية مساء غد الأحد.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، ويحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التى ستصل للدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.