شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهاجمين أجانب فى حسابات الأهلي حال تعثر مفاوضات "سوزا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أكثر من مهاجم أجنبي تحسباً لفشل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم حيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، باعتباره الخيار الأول لمارسيل كولر المدير الفني بعد فشل التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي.

ويجري مسئولو الأهلي محاولة أخيرة مع جيونبوك الكوري لإنهاء صفقة سوزا، فى ظل رغبة النادي الكوري الجنوبي فى الإبقاء على اللاعب ورفض بيعه، فيما يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناعهم بالموافقة على العرض، بعد حسم المفاوضات بين الناديين بشكل رسمي، قبل أن يتراجع النادي الكوري عن اتفاقه.

ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم هجوم الأهلي حال فشل التعاقد مع سوزا، أبرزهم سوري كابا مهاجم ميتلاند الدنماركي، وأكور أدامز مهاجم ليلستروم النرويجي، والبرازيلي أندرسون لوبيز مهاجم يوكوهاما مارينوس الياباني.

كما عرضت لجنة الكشافة في النادي الأهلي أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب على مارسلي كولر المدير الفني، للبت فيها قبل اختيار صفقة المهاجم الجديد.

ويوجد مكان أجنبي شاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي.