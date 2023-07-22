شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر عقد إعارة أحمد عيد لنادى إنبى وتفعيل "بند الشراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” البند الذى يستند عليه نادى إنبى فى أحقيته فى الاحتفاظ بأحمد عيد، لاعب الفريق المعار من الزمالك، لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل دفع 3 ملايين جنيه للنادى الأبيض حتى يصبح اللاعب ملكاً للفريق البترولى.

ويتضمن البند أنه يحق لنادى إنبى الاحتفاظ بأحمد عيد بعد انتهاء مدة الإعارة، احتفاظ نهائي، دون أدنى ممانعة من اللاعب مع سداد ثلاثة ملايين جنيه لنادى الزمالك، وهذا البند ملزم لنادى الزمالك واللاعب المذكور.

كما يتضمن العقد الموثق فى اتحاد الكرة توقيع الأطراف الثلاثة نادى الزمالك كطرف أول، ونادى إنبى كطرف ثانٍ، وأحمد عيد كطرف ثالث.

من جهته قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه خاطب نادى الزمالك واتحاد الكرة لتفعيل عقد أحمد عيد مع النادى البترولى، مؤكداً وجود بند فى عقد اللاعب بنية البيع ودفع 3 ملايين جنيه، مقابل انتقاله نهائيا للفريق البترولى.

وأشار رئيس نادى إنبى إلى انقطاع أحمد عيد عن تدريبات الفريق منذ انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، قائلا، "لا توجد أزمات مع نادى الزمالك بشأن أحمد عيد واللاعب من حق إنبى وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الطرفين، ونجحنا فى تكوين فريق قوى بعد رحيل أكثر من عنصر أساسى فى الفريق، وتامر مصطفى المدير الفنى كوّن توليفة جيدة وخلطة قوية لإنبى".

فى الوقت الذى يؤكد أحمد عيد أنه لم يوقع على بند بتفعيل الشراء للفريق البترولى، مشيرًا إلى أن رغبته الحالية هى العودة لصفوف فريق الزمالك، أنه لم يوقع إلا على عقد إعارته لإنبى، وعقب انتهاء إعارته عاد لفريقه الأساسى - الزمالك- مضيفا، "إنبى فريق كبير والجميع يعاملنى بطريقة جيدة، لكن انتهت إعارتى وأريد العودة للزمالك وهذا هدفى وخيارى الأول.

وأضاف أحمد عيد، "من يبتعد عن الزمالك يخسر كثيرًا، وأريد ارتداء قميصه في الموسم المقبل، وعلينا أن ننسى ما حدث في الموسم الماضى، وأعد الجماهير بحصد جميع البطولات".

وانتظم أحمد عيد فى مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار استعداد الفريق الأبيض للمشاركة في البطولة العربية التي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 28 يوليو الجاري.