شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر أمام أستراليا 70/45 فى كأس العالم لآنسات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب كرة السلة "آنسات" تحت 19 سنة أمام أستراليا بنتيجة 70/45 فى مباريات تحديد المراكز بكأس العالم التى تقام بإسبانيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب غدا قى مباراة تحديد المركزين الحادى عشر والثانى عشر على أن يتحدد الطرف الثاني فى المباراة بعد انتهاء مباريات اليوم

وكان المنتخب المصرى قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، ثم الخسارة من كندا فى المباراة الثالثة وليتوانيا فى الرابعة والفوز على تايوان فى المباراة الخامسة

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنى الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.