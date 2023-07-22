شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفاوض مهاجم الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي زد يتفاوض مع المغربي بديع أوك، مهاجم الوداد المغربي السابق، لتدعيم صفوفه فى ظهوره الأول بالدوري الممتاز.

وقال موقع البطولة المغربي، إن نادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز يفاوض بديع أوك، المنتهي عقده مع الوداد الرياضي المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الموقع أمغربي أن أووك تلقى العرض عن طريق وكيل مصري، وذلك بعد انتهاء عقده مع الوداد المغربي.

أضافت أن العرض الذي وصل إلى بديع أوك يتضمن عقدا مدته موسمين، وتبلغ قيمته 450 ألف دولار.

يذكر أن صاحب الـ28 عاما، لديه عرضين من فريقين محليين، إلى جانب الفريق المصري السالف ذكره.