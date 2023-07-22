شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو ومروان حمدي يقودان هجوم المصرى أمام سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، في القاء الذي يجمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

في خط الدفاع: عمرو سعداوي - كريم العراقي - أبو سليمة - عمرو موسى.

في خط الوسط: ايزي ايميكا - زياد كمال - إلياس الجلاصي - محمد جريندو - حيم دغموم.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من، محمود جاد، أحمد عماد ، عماد الدين بو بكر، حسين السيد ، حسن علي، إسلام عطية، حسام جريشة، رجب عمران، وفرانك ايتوجا.

مشوار المصري إلى النهائي بدأ من دور الـ 16 بفوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الأخير، وفي دور ربع النهائي الفوز على الإسماعيلي 2/0، ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي والتعادل مع فيوتشر 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 3/1. أما مشوار سيراميكا فبدأ أيضا بدور الـ 16 بنتيجة التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3، وفي دور ربع النهائي التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2، وفي دور نصف النهائي التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3.

وكان فريق فيوتشر قد توج بأول نسخة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم خلال العام الماضي، بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1، إلا أن حامل اللقب ودع النسخة الحالية على يد المصري في نصف النهائي.

سبق والتقى المصري وسيراميكا فى 6 مواجهات كانت جميعها بمسابقة الدوري العام، فاز المصري فى مواجهتين، وفاز سيراميكا فى مثلهما، وتعادل الفريقان فى مباراتين أيضاً.

ومنذ تأسيسه عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة، ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.