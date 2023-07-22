شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين فى سيراميكا اعتلوا منصة التتويج قبل نهائي الرابطة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق سيراميكا بخبرات 8 لاعبين فى قائمته نجحوا من قبل فى التتويج بالبطولات قبل مواجهة المصرى اليوم فى نهائى كأس رابطة الأندية.

ونجح 8 لاعبين فى قائمة سموحة فى التتويج بالبطولات، وهم الحارس محمد بسام، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، محمد ناصف، محمد إبراهيم، ميدو جابر، محمد عنتر، أحمد ياسر ريان.

وتأهل فريق المصرى لنهائى كأس الرابطة بعد الفوز على فريق فيوتشر 3 /1 بعد التعادل السلبى، فيما وصل سيراميكا للنهائى بعد الإطاحة بفريق الاتحاد السكندرى 4 /3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى أيضا.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لتحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنية للفريق، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد على إنهاء الهجمات بشكل متقن واستغلال الفرص التي تتيح لهم، وحذر من خطورة مهاجمى الفريق البورسعيدى وخاصة الثنائى عبد اللطيف جريندو ورجب عمران اللذان يتميزان بالسرعة والمهارة.

جدير بالذكر أن فريق فيوتشر هو حامل اللقب لهذه البطولة في عامها الأول بعد الفوز في النهائي على غزل المحلة بخماسية نظيفة، ولكنه ودع البطولة في دور نصف النهائي أمام المصرى بركلات الترجيح.