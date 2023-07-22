شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا أمام المصري فى نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا تشكيل فريقه لمواجهة المصري في القاء الذي يجمعهما بعد قليل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر

وعلى دكة البدلاء: علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي.

مشوار المصري إلى النهائي بدأ من دور الـ 16 بفوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الأخير، وفي دور ربع النهائي الفوز على الإسماعيلي 2/0، ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي والتعادل مع فيوتشر 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 3/1. أما مشوار سيراميكا فبدأ أيضا بدور الـ 16 بنتيجة التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3، وفي دور ربع النهائي التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2، وفي دور نصف النهائي التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3.

وكان فريق فيوتشر قد توج بأول نسخة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم خلال العام الماضي، بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1، إلا أن حامل اللقب ودع النسخة الحالية على يد المصري في نصف النهائي.

سبق والتقى المصري وسيراميكا فى 6 مواجهات كانت جميعها بمسابقة الدوري العام، فاز المصري فى مواجهتين، وفاز سيراميكا فى مثلهما، وتعادل الفريقان فى مباراتين أيضاً.

ومنذ تأسيسه عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة، ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.