شكرا لقرائتكم خبر عن تحية متبادلة بين لاعبي المصري والجماهير قبل انطلاق نهائي الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير النادي المصري المتواجدة في ستاد برج العرب بالإسكندرية مع على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء استعدادا للمباراة النهائية بكأس الرابطة، وقام لاعبو الفريق البورسعيدي بمبادلتهم التحية.

وكانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم قد أعلنت زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة النهائية إلى 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

ويستعد النادي المصري لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي بفريق سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.