شكرا لقرائتكم خبر عن أول تدريب للزمالك استعدادًا للبطولة العربية بمشاركة العائدين من الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم السبت، استعدادًا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب انتهاء الموسم.

شهدت تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين من الإعارة، وهم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام هولاء اللاعبين فى التدريبات بعد انتهاء إعارتهم للأندية التى كانوا يتواجدون بها خلال الموسم المنقضي.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين، وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الفني.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.