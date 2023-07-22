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نهائي كأس الرابطة.. مروان حمدي يقود تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور ميمى عبد ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، عن تشكيل  الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا  في اللقاء الذي يتنطلق بعد قليل على ستاد الجيش برج العرب ، في نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية  المحترفة .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

  • حراسة المرمى: عصام ثروت.
  • خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.
  • خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.
  • خط الهجوم: مروان حمدي.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمود جاد    عماد بو بكر   حسين السيد   أحمد عماد   حسن على حسام جريشة   إسلام عطية   رجب عمران   _فرانك ايتوجا.

من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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