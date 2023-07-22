كلوب عن ليفربول: سيكون لدينا فريق جيد بعد التدعيمات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن أن الريدز يقوم بتدعيمات جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليفربول قد فقد تذكرة اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعدما حل في المركز الخامس خلال الموسم الماضي، مما أصاب عدد من اللاعبين والجماهير بصدمة كبيرة.

وشدد كلوب في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو"، على أن الفريق سيكون جيدًا خلال الموسم الجديد بعد التدعيمات، حيث ستقوم الإدارة بجلب لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

كلوب: لابد أن أركز على جلسات التدريب

تحدث كلوب عن وضع الفريق خلال الفترة الحالية، واستعدادته للموسم الجديد، فقال: "توجد الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، فترة الانتقالات مفتوحة".

وتابع:"لو يومي 28 ساعة في الوقت الحالي، فلن تكون هناك مشكلة، يمكنني ملء هذه الساعات بسهولة!".

وأكمل: "عندما ننظر إلى الأشياء التي يجب القيام بها، فلابد أن أوجه تركيزي في الأساس وطاقتي نحو جلسات التدريبات، بعد ذلك يمكنني محاولة المساعدة في أشياء أخرى".

وأضاف: "ما زال لدينا 3 أسابيع ونصف قبل اللقاء الأول لنا في الموسم الجديد، يجب أن تحدث بعض الأشياء قبل ذلك في سوق الانتقالات، بحكمة".

وأتم كلوب تصريحاته: "هذا أمر واضح الآن، يجب أن يأتي لاعبون جدد، سيكون لدينا فريق جيد، سيحدث ذلك".