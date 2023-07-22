مفاجأة.. إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي عن إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام يوفنتوس الودية، والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء الأمس، في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وكشف البارسي عن أن سبب إلغاء مباراة الفريق أمام يوفنتوس يعود لإصابة عدد مهم من لاعبي البلوجرانا بفيروس في المعدة والأمعاء.

برشلونة

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مباريات قوية ومهمة أمام كل من اَرسنال وريال مدريد، حيث كان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، أن يخوض ثلاث مباريات قوية أمام يوفنتوس والجانرز والملكي، لكن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس مناعي أدت إلى إلغاء مواجهة اليوفي.

وكان برشلونة قد نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني “الليجا” وكأس إسبانيا، بينما ودع المنافسات الأوروبية، لكنه سيعود مجددًا للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.