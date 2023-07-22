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مفاجأة.. إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني عبر حسابه الرسمي عن إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام يوفنتوس الودية، والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء الأمس، في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وكشف البارسي عن أن سبب إلغاء مباراة الفريق أمام يوفنتوس يعود لإصابة عدد مهم من لاعبي البلوجرانا بفيروس في المعدة والأمعاء.

برشلونة

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مباريات قوية ومهمة أمام كل من اَرسنال وريال مدريد، حيث كان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، أن يخوض ثلاث مباريات قوية أمام يوفنتوس والجانرز والملكي، لكن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس مناعي أدت إلى إلغاء مواجهة اليوفي.

وكان برشلونة قد نجح في التتويج ببطولة “الليجا” وكأس إسبانيا، بينما ودع المنافسات الأوروبية، لكنه سيعود مجددًا للعب في خلال الموسم المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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