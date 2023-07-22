فخري لاكاي على رأس قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز

ويحل النادي الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري

من المقرر ان تنطلق مباراة بيراميدز و الأهلي مساء غد الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.