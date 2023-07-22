ميلان يضم نوا أوكافور بعقد طويل الآمد .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي ، عن تعاقده مع نوا أوكافور لتدعيم خط الهجوم إستعدادًا للموسم الجديد خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر ميلان الإيطالي بيان على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بخصوص تفاصيل الصفقة قائلا :" بيان رسمي ، يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن ضم نوا أوكافور قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

أتم البيان :" وقع المهاجم السويسري عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق".

وقع إدارة الميلان عقد طويل الأمد مع اللاعب نوا أوكافور حتي صيف 2028 .

من المقرر ان يلتقي ميلان مع نظيره ريال مدريد مساء الاثنين القادم في لقاء ودي إستعدادًا للموسم الجديد .

موعد مباراة ريال مدريد وميلان

من المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد وميلان مساء الاثنين القادم الموافق 24 من شهر يوليو الجاري 2023، في تمام الساعة 5 صباحًا ، و6 مساء بتوقيت الإمارات .

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