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ميلان يضم نوا أوكافور بعقد طويل الآمد .. رسميًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي ، عن تعاقده مع نوا أوكافور  لتدعيم خط الهجوم  إستعدادًا للموسم الجديد  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر ميلان الإيطالي  بيان  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بخصوص تفاصيل الصفقة قائلا :" بيان رسمي ، يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن ضم نوا أوكافور قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

 

أتم البيان :" وقع المهاجم السويسري عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق".

وقع إدارة الميلان عقد طويل الأمد مع اللاعب نوا أوكافور  حتي صيف 2028 .

من المقرر ان يلتقي ميلان مع نظيره ريال  مدريد مساء الاثنين القادم في لقاء ودي إستعدادًا للموسم الجديد .

موعد مباراة وميلان 

من المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد وميلان مساء الاثنين القادم الموافق 24 من شهر يوليو الجاري 2023، في تمام الساعة 5 صباحًا ، و6 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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