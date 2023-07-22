تشكيل مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المصري البورسعيدي لمواجهه نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش برج العرب في نهائي كأس الرابطة لاندية المصرية .

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.

خط الهجوم: مروان حمدي.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمود جاد عماد بو بكر حسين السيد أحمد عماد حسن على حسام جريشة إسلام عطية رجب عمران _فرانك ايتوجا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.