تشكيل مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المصري البورسعيدي لمواجهه نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش برج العرب في نهائي كأس الرابطة لاندية المصرية .
تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: عصام ثروت.
خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.
خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.
خط الهجوم: مروان حمدي.
دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا
محمود جاد عماد بو بكر حسين السيد أحمد عماد حسن على حسام جريشة إسلام عطية رجب عمران _فرانك ايتوجا.
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .
خط الهجوم: صلاح محسن.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.