الشافعى يطالب ناشئات التنس بأفضل أداء فى كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - طالب رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى ناشئات منتخب مصر تحت 16 عاما بتقديم افضل اداء لهن فى بطولة كأس العالم بيللى جين كينج للناشئين والناشئات وذلك فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وقدم الشافعى التهنئة للاعبات على هذا الانجاز خلال حضوره اليوم الاخير من التصفيات الأفريقية التى اقيمت بملاعب نادى الامن المركزى بمشاركة 7 دول أفريقية.



وطالب الشافعى اللاعبات الواعدات جنى صلاح وكارينا محمد وجيان ابراهيم بضرورة امتلاك الطموح للوصول الى ابعد مدى فى بطولة كأس العالم .



ووعدت اللاعبات الصاعدات ومدربهن عمر هدايت ببذل أقصى الجهد من اجل تقديم افضل صورة للتنس المصرى فى بطولة كأس العالم .

وكان الستار قد اسدل على التصفيات الافريقية حيث تأهل منتخبا الجزائر ومصر لتمثيل ناشئات افريقيا فى بطولة كأس العالم بينما حجز المنتخب المغربى بطاقة التأهل عن الناشئين بعدما تغلب فى اخر مبارياته على منتخبنا الذى حل ثانيا فى التصفيات.



وقام اسماعيل الشافعى بتوزيع الجوائز على المنتخبات الافريقية الحائزة على المراكز من الاول الى الثالث للناشئين والناشئات.

واشادت الوفود المشاركة بالتنظيم المتميز وبجهود مدير البطولة مروى عبد الرحمن وفريق العمل بنادى الامن المركزى وتوافر كافة الامكانيات .