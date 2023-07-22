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صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري البورسعيدي ..نهائي كأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

  • حراسة المرمى:محمد بسام
  • خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
  • خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .
  • خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

 علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

موعد مباراة المصري البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا

من المقرر ان تبدأ مباراة المصرى البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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