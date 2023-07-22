صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري البورسعيدي ..نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
- حراسة المرمى:محمد بسام
- خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
- خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .
- خط الهجوم: صلاح محسن.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.
موعد مباراة المصري البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا
من المقرر ان تبدأ مباراة المصرى البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.