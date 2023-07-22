شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والد أشرف قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، ببالغ الحزن والأسى وفاة والد أشرف قاسم، نجم القلعة البيضاء السابق، والذي توفي ظهر اليوم السبت.

وتقدّم مجلس إدارة الزمالك بخالص العزاء لأشرف قاسم وأسرة الفقيد سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وحرص مجلس الإدارة على التواصل مع أشرف قاسم، نجم الزمالك سابقا، لتقديم واجب العزاء في وفاة والده.

وكان أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قد أعلن وفاة والده اليوم، وكتب على صفحته عبر فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدى ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه.. مدافن الأسرة فى كلية البنات مصر الجديدة".