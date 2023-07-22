شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كأس الرابطة فى برج العرب بنهائى المصرى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كأس الرابطة مزينًا أجواء المواجهة المثيرة بين فريق المصري ونظيره سيراميكا، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية.



كأس الرابطة



كأس الرابطة



كأس الرابطة



كأس الرابطة



كأس الرابطة



كأس الرابطة

بدأ المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: "عصام ثروت - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي - إيزي إيميكا - زياد كمال - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو- مروان حمدي".

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا".

في المقابل ضم تشكيل سيراميكا: "محمد بسام - أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري - محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر".

وعلى دكة البدلاء: "علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي".

مشوار المصري إلى النهائي بدأ من دور الـ 16 بفوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الأخير، وفي دور ربع النهائي الفوز على الإسماعيلي 2/0، ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي والتعادل مع فيوتشر 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 3/1. أما مشوار سيراميكا فبدأ أيضا بدور الـ 16 بنتيجة التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3، وفي دور ربع النهائي التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2، وفي دور نصف النهائي التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3. وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة نهائي كأس الرابطة إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، يعاونه سمير جمال ويوسف البساطي ومحمد صباحي حكم رابع ومحمد الحنفي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

وكان فريق فيوتشر قد توج بأول نسخة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم خلال العام الماضي، بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1، إلا أن حامل اللقب ودع النسخة الحالية على يد المصري في نصف النهائي.

سبق والتقى المصري وسيراميكا فى 6 مواجهات كانت جميعها بمسابقة الدوري العام، فاز المصري فى مواجهتين، وفاز سيراميكا فى مثلهما، وتعادل الفريقان فى مباراتين أيضاً.

ومنذ تأسيسه عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة، ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.