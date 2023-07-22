شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لطارق العشرى فى قيادة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على جهازه المعاون خلال المرحلة القادمة في قيادة سيد البلد، وجاء الجهاز المعاون للعشري طبقا لاختياراته والتي يعتمد عليها دائما مع كل الفرق التي يتولى قيادتها الفنية ويتشكل الجهاز المعاون من كلا من:

محمود عطا مدرب عام

أحمد العشري مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

عبد الحليم كامل مخطط احمال

ويعقد المدير الفني جلسة غدا مع لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري يتم خلالها الإعلان الجهاز الإداري والطبي ويتم بحث هل يتم إضافة مدرب رابع من أبناء النادي أيضا او الإكتفاء بالجهاز المعاون الحالي فقط.

فى سياق متصل وجه طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، الشكر لمحمد مصيلحي رئيس النادي بعد اختياري مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي زوران.

وقال العشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت1: "الاتحاد يستحق مكانة أفضل من التي حققها في المواسم الأخيرة، التاريخ يؤكد قدرة الاتحاد على منافسة الكبار في الدوري".

وأضاف: "عقدت جلسة مع مصيلحي رئيس النادي، وأكدت أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الفريق وتحسين الطموحات، وتقديم نتائج تليق بالاتحاد السكندري وعلى الصعيد الفني والمستوى أيضا".

وتابع العشري: "الاتحاد يحتاج لبعض التنظيم والحماس لاحتلال مركز متميز، وسأحاول عمل شخصية جديدة لنادي الاتحاد، ولم أتحدث مع النادي في أي رواتب أو مستحقات".

وأتم العشري تصريحاته: "لدي طموح وحماس، وليس لدي وكيل، وكيلي الوحيد هو ربنا، وواثق أني سأقدم شيء مختلف مع زعيم الثغر".