شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المصرى بهدفى عنتر وصلاح محسن فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سيراميكا، الشوط الأول من مباراته أمام المصري متقدما بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدف ثاني مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وكثف المصري بقيادة ميمى عبد الرازق، محاولاته من الجبهة اليمنى عن طريق النثائي كريم العراقي وجريندو، وسط استبسال من دفاعات سيراميكا.

ولاحت فرصة تقليص النتيجة للمصري من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الفريق البورسعيدي عن طريق عمرو السعداوي على رأس مروان حمدي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

أخطر الفرص للمصري جاءت من كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق إلياس الجيلاصي مررها عماد الدين أبو بكر ارتطمت بـ رجب نبيل وكادت أن تسكن الشباك لكن أمسكها محمد بسام بنجاح. وأجرى المصري تبديلين في هذا الشوط، التبديل الأول كان بخروج إسلام أبو سليمة ونزول عماد الدين أبو بكربالدقيقة 18، والتبديل الثاني في الدقيقة 40 بخروج عبد الرحيم دغموم ونزول حسام جريشة.

بدأ المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: "عصام ثروت - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي - إيزي إيميكا - زياد كمال - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو- مروان حمدي".

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا".

في المقابل ضم تشكيل سيراميكا: "محمد بسام - أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري - محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر".

وعلى دكة البدلاء: "علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي".

مشوار المصري إلى النهائي بدأ من دور الـ 16 بفوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الأخير، وفي دور ربع النهائي الفوز على الإسماعيلي 2/0، ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي والتعادل مع فيوتشر 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 3/1. أما مشوار سيراميكا فبدأ أيضا بدور الـ 16 بنتيجة التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3، وفي دور ربع النهائي التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2، وفي دور نصف النهائي التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3. وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة نهائي كأس الرابطة إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، يعاونه سمير جمال ويوسف البساطي ومحمد صباحي حكم رابع ومحمد الحنفي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

وكان فريق فيوتشر قد توج بأول نسخة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم خلال العام الماضي، بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1، إلا أن حامل اللقب ودع النسخة الحالية على يد المصري في نصف النهائي.

سبق والتقى المصري وسيراميكا فى 6 مواجهات كانت جميعها بمسابقة الدوري العام، فاز المصري فى مواجهتين، وفاز سيراميكا فى مثلهما، وتعادل الفريقان فى مباراتين أيضاً.

ومنذ تأسيسه عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة، ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.











































































































































