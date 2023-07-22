شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تعيين محمود ناجى حكما لمباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى غدا، ومحاولات الأهلى تخفيض قيمة صفقة رضا سليم.

محمود ناجى حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز.. وعبد العزيز السيد لـ VAR

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى وبيراميدز غدًا الأحد والمؤجلة من الأسبوع الـ28 بالدورى إلى الحكم الدولى محمود ناجى، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد مساعدين، وصبرى إبراهيم حكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم VAR وهانى خيرى مساعد VAR.

اتحاد الكرة يبحث تنظيم فترات معايشة خارجية لمدربى الرخصة A

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة، تنظيم فترات معايشة خارجية للمدربين الحاصلين على الرخصة A مؤخرًا، أو إقامة فترات معايشة داخلية لهم فى مصر مع استقدام مدربين كبار من أجل الاستفادة من خبراتهم. زد يفاوض مهاجم الوداد المغربي كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي زد يتفاوض مع المغربي بديع أوك، مهاجم الوداد المغربي السابق، لتدعيم صفوفه فى ظهوره الأول بالدوري الممتاز.

ينشر ”الخليج 365” البند الذى يستند عليه نادى إنبى فى أحقيته فى الاحتفاظ بأحمد عيد، لاعب الفريق المعار من الزمالك، لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل دفع 3 ملايين جنيه للنادى الأبيض حتى يصبح اللاعب ملكاً للفريق البترولى.

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أحمد مدبولى لاعب وسط نادى الإسماعيلي السابق لمدة أربع مواسم فى صفقة انتقال حر.

أعلن أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وفاة والده اليوم، وكتب على صفحته عبر فيس بوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله والدى ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه.. مدافن الأسرة فى كلية البنات مصر الجديدة".

الأهلى يحاول تخفيض سعر رضا سليم لإتمام الصفقة خلال الصيف الجارى يحاول مسئولو النادي الأهلي مع نظراؤهم في نادي الجيش الملكي المغربي تخفيض المقابل المالي من أجل إتمام صفقة رضا سليم الذي يرغب المارد الأحمر التعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه السابق الغانى بنجامين أشيمبونج يجمد عقوبة فيفا بإيقاف القيد للنادى. وتسلم نادى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو.

رصدت رابطة الأندية المصرية المحترفة مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه للفريق الفائز ببطولة كأس الرابطة، ومليون جنيه مكافأة للفريق الوصيف.

رفض مسئولو النادي الأهلي الاستسلام فى صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وواصل الأهلي التفاوض مع النادي الكوري لإتمام الصفقة، رغم أن الأخير حاول التراجع عن إتمام الصفقة خلال الساعات الأخيرة. كشف مصدر مسؤول بنادي المقاولون العرب حقيقة تلقي النادي عرضاً رسمياً لضم عمر فايد لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المقاولون لم يتلق أى عروض رسمية من الأهلي حتى الآن بخصوص اللاعب.

يحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف بطولة السوبر المصري وهل سيتم إقامته بين فريقين ،كما هو معتاد أو من أربعة فرق في شكل جديد وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا بعد إنتهاء مباراة كأس الرابطة التي تجمع المصري و سيراميكا .