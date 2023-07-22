شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز.. وعبد العزيز السيد لـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى وبيراميدز غدًا الأحد والمؤجلة من الأسبوع الـ28 بالدورى إلى الحكم الدولى محمود ناجى، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد مساعدين، وصبرى إبراهيم حكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم VAR وهانى خيرى مساعد VAR.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز، ويحل النادي الأهلي ضيفًا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال