شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يمدد تعاقد محمد شحاتة 5 مواسم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي طلائع الجيش في تمديد تعاقد لاعبه محمد شحاتة لمدة خمسة مواسم بعد تألق اللاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.

ووقع محمد شحاتة على العقد الجديد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين في حضور وكيل اللاعب أحمد عرفة.

وسلّم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الأهلى في كأس مصر بركلات الترجيح، ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبيا، ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.