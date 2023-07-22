شكرا لقرائتكم خبر عن هداف أسوان يشيد بأيمن الرمادى: مدرب عظيم وصاحب فضل كبير علىّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنّى محمد حمدي زكي، هداف نادي أسوان بقدرات أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق والحالي لفريق سيراميكا، والذى قدم معه مستويات مميزة للغاية في الموسم الماضي رغم هبوط الفريق للقسم الثاني.

وكتب حمدي زكي عبر صفحته: "مدرب عظيم وقبل كل ده كان أب وأخ وصاحب، كان ليك فضل كبير جدا عليا بعد توفيق ربنا، وقدرت تخلق وتصنع نسخة معدله من محمد حمدي ذكي بامكانيات وادوار واسلوب جديد في اللعب".

وأضاف مهاجم وهداف أسوان حديثه عن الرمادي: "اهتميت بكل تفصيله ممكن تستفيد بيها أنا مكنتش متخيل إنها موجودة فيا أصلا، ودا ظهر خلال الموسم كله، ألف مبروك علي خطوتك الجديدة إن شاء الله بداية خير وأنت تستاهل أكتر من كده وإضافة لأي مكان تكون موجود فيه".

وفى وقت سابق، اعتذر محمد حمدي زكي، مهاجم فريق أسوان، لجماهير النادي عقب فشل الفريق في البقاء بالدوري الممتاز، بعد هبوط الفريق في أخر جولة لدورى القسم الثاني.

وقال زكي على حسابه الشخصي «فيسبوك»: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، موسم صعب بكل المقاييس وسيناريو غريب جدًا، لكن الحمد لله على كل شيء".