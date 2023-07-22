شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطلب رحيل 14 لاعبا عن سموحة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، رحيل 14 لاعبا من قائمة سموحة لعدم الحاجة لخدماتهم في الموسم المقبل، وتدعيم صفوف الفريق السكندرى بصفقات جديدة.

ونجح مسئولو سموحة في فسخ التعاقد مع أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا في بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفني بأسماء اللاعبين الراحلين مسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى في الموسم المقبل.

ويواصل مسئولو سموحة المفاوضات مع اللاعبين الراحلين لفسخ تعاقدهم، خاصة أن أحمد سامى طلب رحيل 14 لاعبا من قائمة سموحة لعدم الحاجة لخدماتهم.

ونجح مسئولو سموحة في التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

وحصل سموحة على توقيع محمود وحيد، بناء على رغبة من أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة بعد معاناة الفريق من نقص في هذا المركز طوال الموسم الماضي.

وكان نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، قد أعلن التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.