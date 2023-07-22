شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل أمادو يسجل الهدف الرابع لسيراميكا فى المصرى بنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صامويل أمادى في تسجيل الهدف الرابع لسيراميكا في مرمى المصري المصري ونظيره سيراميكا، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي يجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدف ثاني مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمع اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح صامويل أمادى في تسجيل الهدف الرابع لسيراميكا معلنا قتل المباراة.

بدأ المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: "عصام ثروت - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي - إيزي إيميكا - زياد كمال - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو- مروان حمدي".

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا".

في المقابل ضم تشكيل سيراميكا: "محمد بسام - أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري - محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر".

وعلى دكة البدلاء: "علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي".

مشوار المصري إلى النهائي بدأ من دور الـ 16 بفوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الأخير، وفي دور ربع النهائي الفوز على الإسماعيلي 2/0، ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي والتعادل مع فيوتشر 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 3/1. أما مشوار سيراميكا فبدأ أيضا بدور الـ 16 بنتيجة التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3، وفي دور ربع النهائي التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2، وفي دور نصف النهائي التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3. وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة نهائي كأس الرابطة إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، يعاونه سمير جمال ويوسف البساطي ومحمد صباحي حكم رابع ومحمد الحنفي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

وكان فريق فيوتشر قد تُوج بأول نسخة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم خلال العام الماضي، بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1، إلا أن حامل اللقب ودع النسخة الحالية على يد المصري في نصف النهائي.