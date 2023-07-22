شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث تنظيم فترات معايشة خارجية لمدربى الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة، تنظيم فترات معايشة خارجية للمدربين الحاصلين على الرخصة A مؤخرًا، أو إقامة فترات معايشة داخلية لهم فى مصر مع استقدام مدربين كبار من أجل الاستفادة من خبراتهم.

وحصل 25 مدربًا ومدربة مؤخرًا على الرخصة التدريبية A، هم عبد الظاهر السقا وعلي ماهر ومحمد عبد الكريم ووائل رياض ومجدي عبد العاطي وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقي جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد علي ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ومصطفى لطفي.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، الثلاثاء الماضى، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس، وجمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، وفتحى نصير مدير إدارة القطاعات وعبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

و في كلمته، أكد جمال علام أن المدرب المصرى من أفضل المدربين فى الوطن العربى، لافتاً إلى أنه بذل جهودا كبيرة مع الاتحادين الدولى و الافريقي لعودة دورات الرخص التدريبية فى مصر بعد توقفها منذ عام 2016 .

ومن جانبه، توجه جمال محمد على بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الجهود التى بذلت من أجل عودة دورات رخص التدريب فى مصر مرة أخرى بعد توقفها فترة طويلة، بجانب الدعم المستمر لإنجاح دورة الدبلومة الأفريقية A، مشيداً فى نفس الوقت بالتزام وانضباط جميع المدربين الذين شاركوا فى هذه الدبلومة.