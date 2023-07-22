شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع أحمد الشيخ وحميدو ماو موسمين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع الثنائي أحمد الشيخ وحميد ماو، لاعبى غزل المحلة لمدة موسمين.

ووقع أحمد الشيخ على العقد الجديد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين في حضور وكيل اللاعب محمد رزق.

ووقّع حميد ماو على العقد، في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، وسيد مرعي وميدو حزين وكيلا أعمال اللاعب.

سلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.