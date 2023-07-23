شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا ولاعبة فى قائمة رفع الأثقال البارالمبى ببطولة العالم بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، على قائمة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس المقبل، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تغادر بعثة المنتخب المصري مطار القاهرة متجهة إلى مدينة دبي يوم 14 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 20 لاعب ولاعبة، حيث يشارك 9 لاعبات وهم: ”أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، فاطمة عمر وزن 67 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

بينما يشارك 7 لاعبين وهم: ”طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم”.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: ”محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم”.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

ويواصل المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي استعداداته بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، من أجل المشاركة في بطولة العالم.

وقد بدأ المنتخب معسكره المغلق منذ فترة ويستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة والبدء في تدريبات التحمل العالي.