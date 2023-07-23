شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز بالزمالك تنتظر التدعيم فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم كل ما يملكه فريق الزمالك من مواهب في كل خطوطه، لكنه لم ولن يتخلى عن فكرة دعم صفوفه بعدد من النجوم الواعدين، لتقوية الخطوط من ناحية وتوفير دكة بدلاء مميزة من ناحية أخرى.

وتفرض البطولة العربية على الزمالك صناعة فريق قوي، يحقق المراد من المسابقة التي يستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى ثم مواجهة الشباب والنصر السعوديين على الترتيب.

الزمالك الآن بات في حاجة لحارس مرمى جيد، خاصة في ظل الأنباء عن رحيل محمد عواد في الانتقالات الصيفية الجارية، وأيضا مدافع يلعب بقدمه اليسرى حسب ما طلب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

الفريق الأبيض بحاجة قوية لدعم خط الوسط بلاعب مميز يعيد الاتزان إلى مركز عمليات العمليات، والصفقة الأقرب لذلك هي محمود حمادة لاعب منتخب مصر وفاركو.

أما الأجنحة فهي الأخرى بحاجة إلى ترميم الصفوف رغم تواجد مصطفى شلبي وزيزو ومعهم سيد نيمار، لكن الاتجاه إلى ضم لاعب أجنبي يصنع الفارق خلف المهاجم ويكون له تأثير قوي على مرمى المنافسين.

ويبحث الزمالك أيضا عن مهاجم أفريقي رغم قناعة أوسوريو بقدرات الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي، ولكن المنافسة على أكثر من بطولة يتطلب وجود 3 لاعبين على الأقل في كل مركز.. فهل يجد الفارس الأبيض ضالته من الصفقات في ميركاتو الصيف.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط، جاء انتظام هولاء اللاعبين فى التدريبات بعد انتهاء إعارتهم للأندية التى كانوا يتواجدون بها خلال الموسم المنقضي.