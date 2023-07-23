شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحصل على مليون و500 ألف جنيه مكافأة الفوز بلقب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق سيراميكا على جائزة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه بعد الفوز على النادى المصرى فى نهائى كأس الرابطة الذى أقيم اليوم على ستاد برج العرب، وانتهى بفوز سيراميكا بنتيجة 4-1، بينما يحصل أبناء بورسعيد على مليون جنيه.

وتوج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدفا ثانيا مستغلا خطأ إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمع اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ومن تبادل كرة رائع بين صامويل أمادي وصلاح محسن لينفرد البديل أمادي بالمرمى ويرواغ حارس المرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

بدأ المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: "عصام ثروت - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي - إيزي إيميكا - زياد كمال - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو- مروان حمدي"، وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا".

في المقابل ضم تشكيل سيراميكا: "محمد بسام - أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري - محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر"، وعلى دكة البدلاء: "علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي".