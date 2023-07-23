شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك المتجهة إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على قائمة اللاعبين التى ستسافر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.

فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى.

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ومن المنتظر أن تطير بعثة فريق الزمالك إلى السعودية فى السابعة والنصف مساء غدًا الأحد.