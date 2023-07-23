شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 22 / 7 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز غدا الأحد والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
وتدرب فريق الأهلي على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد الدفاع الجوي، والذي يستضيف مباراة الغد.
وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز، ويحل النادي الأهلي ضيفًا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري.
يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أكثر من مهاجم أجنبي تحسباً لفشل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم حيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، باعتباره الخيار الأول لمارسيل كولر المدير الفني بعد فشل التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي.
ويجري مسئولو الأهلي محاولة أخيرة مع جيونبوك الكوري لإنهاء صفقة سوزا، فى ظل رغبة النادي الكوري الجنوبي فى الإبقاء على اللاعب ورفض بيعه، فيما يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناعهم بالموافقة على العرض، بعد حسم المفاوضات بين الناديين بشكل رسمي، قبل أن يتراجع النادي الكوري عن اتفاقه.
اقترب مصطفى البدري لاعب الأهلي المُعار لنادي فيوتشر من الانتقال لنادي "زد"، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب زد للحصول على خدمات البدري الذى انتهت إعارته لنادي فيوتشر نهاية الموسم الجاري.
وتبدو عودة البدري للأهلي صعبة للغاية فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه، لذا تتجه النية لتجديد إعارته الموسم المقبل، وتلقى اللاعب أكثر من عرض محلى لكن كفة زد في الحصول على خدماته هى الأرجح حتى الآن.
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