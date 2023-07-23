شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 22 / 7 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز غدا الأحد والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتدرب فريق الأهلي على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد الدفاع الجوي، والذي يستضيف مباراة الغد.

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