7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة، منها اعلان حكام مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى غدا، والكشف عن انتهاء أزمة منع الزمالك من القيد حال سداد مستحقات أشمبونج.

سيراميكا يهزم المصرى برباعية ويتوج بكأس الرابطة للمرة الأولى فى تاريخه

توج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

محمود ناجى حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز.. وعبد العزيز السيد لـ VAR

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى وبيراميدز غدًا الأحد والمؤجلة من الأسبوع الـ28 بالدورى إلى الحكم الدولى محمود ناجى، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد مساعدين، وصبرى إبراهيم حكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم VAR وهانى خيرى مساعد VAR.

ينشر ”الخليج 365” البند الذى يستند عليه نادى إنبى فى أحقيته فى الاحتفاظ بأحمد عيد، لاعب الفريق المعار من الزمالك، لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل دفع 3 ملايين جنيه للنادى الأبيض حتى يصبح اللاعب ملكاً للفريق البترولى.

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أحمد مدبولى لاعب وسط نادى الإسماعيلي السابق لمدة أربع مواسم فى صفقة انتقال حر.

يحاول مسئولو النادي الأهلي مع نظراؤهم في نادي الجيش الملكي المغربي تخفيض المقابل المالي من أجل إتمام صفقة رضا سليم الذي يرغب المارد الأحمر التعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه السابق الغانى بنجامين أشيمبونج يجمد عقوبة فيفا بإيقاف القيد للنادى. وتسلم نادى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو. الأهلى يحاول تخفيض سعر رضا سليم لإتمام الصفقة خلال الصيف الجارى