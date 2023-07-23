شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الختامى فى القاهرة صباح غد قبل السفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، خوض الفريق التدريب الختامى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى الثامنة صباح غد الأحد، قبل السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية.

ومن المنتظر أن تتجمع بعثة الفريق فى مطار القاهرة فى الساعة السادسة مساءًا على أن تطير البعثة إلى السعودية فى السابعة والنصف مساء.

واستقر أوسوريو على قائمة اللاعبين التى ستسافر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.

فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى.

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.