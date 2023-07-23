شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تتويج فريق سيراميكا بكأس الرابطة للمرة الأولى فى تاريخه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في الفوز بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدفا ثانيا مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر، لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمع اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ومن تبادل كرة رائع بين صامويل أمادي وصلاح محسن لينفرد البديل أمادي بالمرمى ويرواغ حارس المرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.