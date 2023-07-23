شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتفق على تدريب الإسماعيلى فى الموسم المقبل خلفا لحمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، اتفاقه على تدريب فريق الإسماعيلى في الموسم المقبل خلفا لحمزة الجمل الذي قاد الدراويش للبقاء في الدوري الموسم الماضي والخروج من الأزمة التي عانى منها.

وعقد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلى، جلسة مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته للوصول إلى اتفاق يقضى بقيادة الفريق في الموسم المقبل، لعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي في الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن هناك لجنة فنية ستكون برئاسة على أبو جريشة وعضوية صبري المنياوي وعماد سليمان ستقود سفينة الإسماعيلي لحسم الملفات الفنية في الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.

من جانبها، قدمت اللجنة الثلاثية التى تدير النادى الإسماعيلى فى الوقت الحالى، الشكر لحمزة الجمل وجهازه الفنى على المجهود الرائع الذى قاموا به، بعدما نجحوا فى العبور بالفريق لبر الأمان بعدما ظل مهددا للهبوط للقسم الثانى، إلا أن الفريق استعاد توازنه وحقق الانتصار فى آخر مباراتين أمام الداخلية والاتحاد السكندرى، مما جعل الفريق يُنهى المسابقة فى المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.