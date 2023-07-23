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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 22-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه السابق الغانى بنجامين أشيمبونج يجمد عقوبة فيفا بإيقاف القيد للنادى.
أول تدريب للزمالك استعدادًا للبطولة العربية بمشاركة العائدين من الإعارة
استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم السبت، استعدادًا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب انتهاء الموسم.
حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع ثنائى حراسة المرمى محمد صبحى ومحمد عواد، قبل المشاركة فى البطولة العربية، المقرر إقامتها فى السعودية بداية من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه السابق الغانى بنجامين أشيمبونج يجمد عقوبة فيفا بإيقاف القيد للنادى. وتسلم نادى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو.
أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تبذل مجهودا مضاعفا الفترة الحالية من أجل توفير مديونيات نادى سبورتنج لشبونة، والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، من أجل رفع القيد عن الفريق الأبيض.
استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استبعاد كلاً من مصطفى شلبى وعبد الله جمعة من رحلة السفر إلى السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية، بسبب عدم الجاهزية.
استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على قائمة اللاعبين التى ستسافر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.
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