شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى عن استمراره مع سيراميكا: سيتم حسم الأمر بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، أنه سيحسم مصيره مع الفريق بشأن استمراره من عدمه مطلع أغسطس المقبل.

وقال الرمادي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "سأحسم مصيري بداية أغسطس ولن أتحدث في أي شيء بشأن توقيعي لناد إماراتي".

وأضاف: "اللاعبون قدموا مستوى مميزا وتحرروا هجوميا، وجميعهم نجوم مباراة المصري في نهائي كأس الرابطة ولا يوجد لاعب بعينه".

وتابع: "البدلاء أيضا كانوا على قدر المسئولية ومستواهم كان رائعا ولم أشعر بأي اختلاف".