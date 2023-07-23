شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى عن استمراره مع سيراميكا: سيتم حسم الأمر بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، أنه سيحسم مصيره مع الفريق بشأن استمراره من عدمه مطلع أغسطس المقبل.
وقال الرمادي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "سأحسم مصيري بداية أغسطس ولن أتحدث في أي شيء بشأن توقيعي لناد إماراتي".
وأضاف: "اللاعبون قدموا مستوى مميزا وتحرروا هجوميا، وجميعهم نجوم مباراة المصري في نهائي كأس الرابطة ولا يوجد لاعب بعينه".
وتابع: "البدلاء أيضا كانوا على قدر المسئولية ومستواهم كان رائعا ولم أشعر بأي اختلاف".
ونجح فريق سيراميكا في الفوز بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.
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