أول هدف لميسي في أول مباراة له مع فريقه الجديد إنتر ميامي (فيديو)



بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع فريقه الجديد "إنتر ميامي" بطريقة خيالية، بعدما قاد الفريق للفوز على "كروز أزول" المكسيكي 2-1 في كأس الدوريات.



وزج الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، بمواطنه ميسي بعد مرو تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، في لحظة تاريخية لجمهور النادي الأمريكي.



وفور نزول ميسي إلى أرض الملعب تم منحه شارة قيادة إنتر ميامي، والنتيجة كانت تشير إلى تقدمه فريقه بهدف وحيد، لكنه تلقى هدفا، قبل أن يقتنص "البرغوث" هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل من زمن اللقاء.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل 1-1، أحرز النجم الأرجنتيني هدفا في الوقت القاتل من ركلة حرة مباشرة.



وقال ميسي عقب المباراة عبر منصة "آبل تي في": "أولا اسمحوا لي أن أهدي هذا الفوز لزميلي إيان فراي الذي كان يعاني في غرف الملابس من الإصابة التي تعرض لها، لقد عاد بعد إصابتين خطيرتين، واليوم لسوء الحظ تعرض للإصابة مرة أخرى".



وعن هدفه القاتل من ركلة ثابتة رائعة داخل شباك كروز آزول، قال النجم الأرجنتيني ليونيل: "ركزت نظري على المرمى فقط، وأدركت أنه يتعين عليّ هز الشباك، لأنها آخر هجمة في المباراة، ولا نريد اللجوء لركلات الترجيح".



وأضاف ميسي: "حققنا انتصارا مهما، لأنه جاء ضمن بطولة جديدة، ستمنح الفريق ثقة وتدفعه للأمام".



ميسي هو أحد خريجي فريق "برشلونة" الإسباني، حيث أصبح بطلا لإسبانيا عشر مرات وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وفي عام 2021، انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز معه بالبطولة الوطنية مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.



وقاد ميسي منتخب بلاده إلى الفوز ببطولهة العالم، والفوز بكأس أمريكا. كذلك فاز ميسي 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية.



المصدر: وكالات



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