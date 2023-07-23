برشلونة يلعن الغاء مواجهته مع يوفنتوس بسبب فيروس أصاب 15 لاعباً

أعلن نادي برشلونة الإسباني السبت 22 يوليو/تموز 2023، إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع فريقه ضد يوفنتوس الإيطالي في وقت لاحق، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بسبب تفشي فيروس بين لاعبيه.



وقال برشلونة في بيان: إن "عدداً كبيراً من اللاعبين يعانون من التهاب في المعدة والأمعاء، الأمر الذي يحول دون إقامة المباراة ضد يوفنتوس".



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيروس أصاب نحو 15 لاعباً من برشلونة.



وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب "ليفي" التابع لفريق سان فرانسيسكو 49 والذي يتسع لـ68500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع ستة أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشداً كبيراً من الجماهير.



ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء في لوس أنجلوس قبل مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس/آب.





